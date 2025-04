T-Mobile

US-Telekom-Tochter gibt laut Medienbericht Initiativen für Diversität auf

Die US-Tochter der Deutschen Telekom, T-Mobile, hat sich offenbar in einem Brief an die amerikanische Regulierungsbehörde FCC dazu verpflichtet, ihre Initiativen für Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion weitgehend aufzugeben.