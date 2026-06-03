Iran-Krieg

Der Kartenausschnitt zeigt Bahrain am Persischen Golf. (Screenshot Google Maps, aufgenommen am 3.3.2018)

Das unbeladene Schiff habe versucht, einen iranischen Hafen anzulaufen und sei daher vor der für Teherans Ölexport wichtigen Insel Kharg getroffen worden, teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando Centcom mit. Die USA hatten Mitte April eine Blockade des gesamten Schiffsverkehrs gestartet, der in iranische Häfen ein- und ausläuft.

Die Besatzung des unter der Flagge Botsuanas fahrenden Tankers habe wiederholte Warnungen ignoriert und sei den Anweisungen der US-Streitkräfte mehrfach nicht nachgekommen, hieß es. Ein US-Flugzeug habe eine Rakete in den Maschinenraum des Schiffes gefeuert und damit verhindert, dass der Tanker den Iran erreicht.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.