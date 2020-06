US-Präsident Donald Trump will offenbar 9.500 der 34.500 in Deutschland stationierten US-Soldaten abziehen. Dies war bereits Anfang Juni bekannt geworden. Als Zeithorizont für den Abzug würde dabei der September genannt.

Am Montag (29.06.2020) will Pentagon-Chef Mark Esper bei einem Treffen mit Präsident Trump einen konkreten Plan für das weitere Vorgehen präsentieren. Einen Teil der in Deutschland stationierten US-Soldaten soll dabei nach Polen verlegt werden.



Den Schritt, US-Kräfte nach Polen zu schicken, begründete Trump damit, dass Deutschland aus seiner Sicht zu wenig für Verteidigung ausgebe. Deutschland liegt bei den Verteidigungsausgaben deutlich unter dem NATO-Zielwert von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts, was Trump immer wieder scharf kritisiert hatte.

"Von einem Kahlschlag können wir nicht reden"

Die betroffenen Regionen in Deutschland fürchten harte wirtschaftliche, aber auch soziale Folgen. Erste Bundesländer riefen bereits nach Hilfsgeldern vom Bund. "Von einem Kahlschlag können wir nicht reden, auch wenn es um eine deutliche Größe geht", sagte David Sirakov, Direktor der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz im Dlf.

Angesichts der Vielzahl an stationierten Truppen in Rheinland-Pfalz, müsse man allerdings schon davon ausgehen, dass auch Rheinland-Pfalz von einem Truppenabzug betroffen sein werde, sagte Sirakov. Allerdings ist noch völlig unklar, welche Einheiten oder Standorte überhaupt betroffen sein werden.

Amerikaner als integraler Teil der Region

"Wir müssen davon ausgehen, dass wir diesen US-Präsidenten wörtlich und ernst nehmen müssen", so Sirakov weiter. Die Frage sei aber, ob die US-Army bis Herbst 9.500 bis 10.000 Soldaten abziehen könnte. Da allerdings viele Soldaten auch mit ihren Familien vor Ort leben, würde ein Abzug auch eine Schwächung im sozialen Bereich für die jeweiligen Regionen bedeuten. Die Amerikaner dort seien integraler Teil der Region, das Verhältnis zur lokalen Bevölkerung sei besonders gut.



"Ich halte diesen Vorschlag für angemessen", sagte der Amerika-Experte zu der Forderung nach Finanzhilfen für Rheinland-Pfalz im Falle eines Truppenabzugs. "Ein signifikanter Abzug hätte deutliche wirtschaftliche Auswirkungen. Die Amerikaner sind ein großer Wirtschaftsfaktor in der Region."

Insgesamt müsse man sich sicherlich in Deutschland auf Veränderungen einstellen. Dies sei aber ein ständiger Prozess und dies habe es auch schon in der Vergangenheit gegeben.

Das Interview in voller Länge: