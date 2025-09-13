In einer Erklärung heißt es, man schlage ein Ende des, so wörtlich, aufwändigen und kostspieligen Programms vor. EPA-Chef Zeldin betonte, die Erhebung der Daten sei reine Bürokratie und trage nichts zur Verbesserung der Luftqualität bei. Der Vorschlag geht auf ein Dekret von Präsident Trump zurück. Dieses zielt darauf ab, Hürden für die Energiegewinnung - insbesondere aus fossilen Brennstoffen - zu beseitigen. Sollte der Vorschlag der Umweltschutzbehörde umgesetzt werden, würden die seit 2010 geltenden Meldepflichten für die meisten großen Anlagen wie Kohlekraftwerke, Ölraffinerien und Stahlkonzerne entfallen.
Eine Sprecherin der "Union of Concerned Scientists", einer Interessenvereinigung von Wissenschaftlern, sagte der Nachrichtenagentur AFP, die US-Regierung versuche ein weiteres Mal, Daten zu verbergen, um Schäden zu verschleiern. Wenn man nicht wisse, was ein Unternehmen tue, könne man es auch nicht zur Verantwortung ziehen.
