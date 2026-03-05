Nach dem Urteil des Supreme Court

US-Präsident Donald Trump kündigte am 2. April 2025 in Washington die neuen Zölle an. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mark Schiefelbein)

Das entschied ein Richter am Gericht für internationalen Handel in New York. Geklagt hatte im konkreten Fall ein Unternehmen aus dem Bundesstaat Tennessee. Hintergrund ist die Entscheidung des Supreme Court, der bestimmte, von Präsident Trump verhängte Zölle für rechtswidrig erklärt hatte. Ob die Regierung Zolleinnahmen an Importeure zurückzahlen muss, entschieden die höchsten Richterinnen und Richter jedoch nicht. Mehrere Unternehmen hatten daraufhin beim Gericht für internationalen Handel gegen die Regierung geklagt, um eine Rückerstattung bereits gezahlter Zölle durchzusetzen. Nach Berechnungen der University of Pennsylvania geht es für den US-Staatshaushalt um etwa 175 Milliarden US-Dollar.

