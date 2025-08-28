Der Zentralbahnhof in Washington (picture alliance / Sipa USA / Anthony Quinn)

Begründet wurde die Maßnahme damit, dass sich die Union Station in einem Zustand des Zerfalls befinde. Der zentrale Bahnhof müsse wieder ein Aushängeschild sein, hieß es weiter. Die Entscheidung ist ein weiteres Beispiel für die von Präsident Trump vorangetriebene Übernahme von Kompetenzen.

Der Republikaner hat bereits tausende Soldaten der Nationalgarde in die Hauptstadt entsandt und die Washingtoner Polizei unter Bundesaufsicht gestellt. Angesichts der Vorgänge warnte die ehemalige Führungskraft bei der

US-Nationalgarde, Manner, vor weiteren autoritären Entwicklungen in den Vereinigten Staaten. Im Grunde schaffe Trump offizielle Militäreinheiten, um das amerikanische Volk - offen gesagt - zu überwachen, erklärte der Generalmajor im Ruhestand dem Sender CNN.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.