Krieg im Nahen Osten

Der Sondergesandte der USA für den Nahen Osten, Steve Witkoff. (Getty Images via AFP / ANDREW HARNIK)

Die Hamas hatte Änderungen an Wittkoffs Entwurf verlangt. Ein hochrangiger Hamas-Funktionär sagte der Nachrichtenagentur AP, es gebe Anmerkungen insbesondere zum Zeitpunkt der Freilassung von Geiseln, zu Hilfslieferungen in das Palästinensergebiet sowie zum Abzug des israelischen Militärs. In einer separaten Mitteilung der Hamas hieß es, man sei bereit, zehn lebende Geiseln freizulassen sowie 18 Leichen zu übergeben. Im Gegenzug sollten palästinensische Häftlinge aus israelischer Haft entlassen werden.

Das Papier sieht unter anderem vor, dass die Waffen zwei Monate lang schweigen und in dieser Zeit Verhandlungen über einen dauerhaften Waffenstillstand geführt werden.

01.06.2025