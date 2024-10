Ukraine-Krieg

US-Verteidigungsminister Austin spricht von Hinweisen auf nordkoreanische Soldaten in Russland

US-Verteidigungsminister Austin liegen nach eigenen Angaben Hinweise vor, wonach sich nordkoreanische Soldaten in Russland aufhalten. Es gelte zu klären, ob diese Truppen für einen Einsatz in der Ukraine vorbereitet würden, sagte Austin. Dazu gebe es noch keine gesicherten Erkenntnisse. Das Auswärtige Amt in Berlin bestellte einem Sprecher zufolge in dieser Sache den nordkoreanischen Geschäftsträger in Deutschland ein.