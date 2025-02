US-Verteidigungsminister Hegseth kommt auf seiner Europareise auch nach Deutschland. (imago / Newscom World / Tom Williams)

Dort wird Hegseth bei den Hauptquartieren des Europakommandos und des Afrikakommandos der US-Streitkräfte erwartet, die sich in Stuttgart befinden. Geplant sind dabei auch Gespräche mit in Deutschland stationierten Soldaten.

Am Mittwoch nimmt Hegseth in Brüssel an einem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe teil, am Donnerstag an einer Konferenz der NATO-Verteidigungsminister. Letzte Station seiner Europareise ist Polen, wo er Gespräche über die Abschreckung an der NATO-Ostflanke führen will.

