Deutschland-Besuch

US Verteidigungsminister Pete Hegseth besucht die US-Garnison in Stuttgart. (AP / Michael Probst)

Aber die Länder in unmittelbarer Nähe sollten am meisten für die kollektive und individuelle Verteidigung ausgeben. Hegseth bekannte sich zu der Aussage von US-Präsident Trump, dass die europäischen Staaten fünf Prozent ihrer jährlichen Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben müssten.

Hegseth wird im Rahmen seiner Europa-Reise auch zu einem Antrittsbesuch bei der NATO erwartet. In Brüssel will er am Mittwoch zunächst an einer Sitzung der Ukraine-Kontaktgruppe teilnehmen. Am Donnerstag findet ein Treffen der NATO-Verteidigungsminister statt. Dabei dürfte der Generalsekretär der Allianz, Rutte, aktuelle Zahlen zu den Verteidigungsausgaben der 32 Mitgliedsländer bekannt geben.

