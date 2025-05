US-Verteidigungsminister Pete Hegseth bei der Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog in Singapur (AFP / MOHD RASFAN)

Hegseth sagte bei der Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog in Singapur, es sei bekannt, dass der chinesische Staatschef Xi seinem Militär befohlen habe, bis 2027 in der Lage zu sein, in Taiwan einzumarschieren. Er schlug vor, dass sich die europäischen Verbündeten auf die Sicherheit auf dem europäischen Kontinent konzentrieren sollten. So könnten sich die USA der von China ausgehenden Bedrohung im Indo-Pazifik widmen - mit einer stärkeren Beteiligung der asiatischen Verbündeten. Diese forderte Hegseth zu höheren Verteidigungsausgaben auf. Dabei nannte er europäische Länder wie Deutschland als positives Beispiel.

Bei dem Treffen in Singapur diskutieren Hunderte hochrangige Politiker, Militärvertreter und Experten aus aller Welt über aktuelle Krisenherde und Bedrohungslagen.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.