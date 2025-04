Vor Angriff auf Huthi-Miliz

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (IMAGO / SOPA Images / IMAGO / Marek Antoni Iwanczuk / SOPA Images)

Zu dieser hätten auch seine Frau, sein Bruder und sein persönlicher Anwalt gehört, schreibt die "New York Times". Hegseth teilte demnach dieselben Informationen des Angriffs vom 15. März, die im vergangenen Monat vom Magazin "The Atlantic" publik gemacht wurden. Dem "Wall Street Journal" zufolge soll Hegseths Frau Jennifer auch an sensiblen Treffen mit ausländischen Militärs teilgenommen haben.

Der Chefredakteur des Magazins "The Atlantic" hatte von streng geheimen Inhalten aus einem Gruppenchat berichtet, in den er womöglich versehentlich eingeladen worden sei. Darin wurden neben den Angriffs-Plänen auch abfällige Ansichten über die Europäer geteilt.

