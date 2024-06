Sicherheitskonferenz

US-Verteidigungsminister Austin spricht bei der Sicherheitstagung in Singapur. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Vincent Thian)

Er sagte in einer Rede bei der Sicherheitstagung "Shangri-La Dialog" in Singapur, nicht jedes Gespräch werde angenehm sein. Es sei aber wichtig, in Kontakt zu bleiben. Austin betonte, dass er trotz der offensichtlichen Meinungsverschiedenheiten mit Peking keine unmittelbare Gefahr einer Eskalation sehe.

Auf der Konferenz diskutieren Hunderte Minister, Militärs und Experten aus aller Welt über die aktuellen Krisenherde der Welt. Auch Themen wie Künstliche Intelligenz, Cyber-Abwehr und künftige Arten der Kriegsführung sollen besprochen werden.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.