Trotz Gerichtsentscheidung

Auch nach Washington hat Us-Präsident Trump bereits Nationalgardisten geschickt. (Julia Demaree Nikhinson / AP / dpa / Julia Demaree Nikhinson)

Die Soldaten würden dort die Einwanderungsbehörde ICE und andere Bundesbehörden bei der Durchsetzung von Bundesgesetzen unterstützen und Bundeseigentum schützen, erklärte das Pentagon.

Am Samstag hatte ein Bundesgericht die Entsendung von Soldaten der Nationalgarde nach Portland vorerst blockiert. Die Richterin erklärte, es gebe keine Belege dafür, dass Proteste dort das Ausmaß einer Rebellion angenommen hätten. Um die Gerichtsentscheidung zu umgehen, machte die US-Regierung nicht die Nationalgarde in Oregon mobil, sondern verlegte stattdessen Truppen aus Kalifornien dorthin. Präsident Trump hat bereits Soldaten in mehrere Bundesstaaten entsandt, die von Politikern der Demokraten geführt werden.

