Die Maßnahme verbietet es Auftragnehmern, die für die Regierung arbeiten, die Künstliche Intelligenz des Technologieunternehmens bei ihrer Arbeit für das US-Militär einzusetzen. Zuvor hatte schon US-Präsident Trump allen Bundesbehörden die Nutzung von Anthropic-Produkten untersagt.
Hintergrund ist, dass Anthropic sich weigert, den Einsatz seiner KI Claude für autonome Waffen und zur Massenüberwachung in den USA zuzulassen. Das Pentagon pocht jedoch darauf, die Technologie bei Bedarf nutzen zu können. Anthropic küdigte an, gegen die Entscheidung aus Washington gerichtlich vorzugehen.
Diese Nachricht wurde am 06.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.