Das Treffen folgt auf Gespräche am Wochenende in Genf zwischen Vertretern der Vereinigten Staaten und der Ukraine, in die sich auch europäische Staaten einbrachten. Grundlage ist ein 28-Punkte-Plan, den US-Präsident Trump vorgelegt hatte, der zunächst als zu russlandfreundlich kritisiert worden war und inzwischen überarbeitet wurde. Nach Angaben aus Kiew besteht nun zwischen den USA und der Ukraine Einigkeit über wesentliche Punkte, gleichwohl seien noch Details zu klären. Dies deckt sich mit amerikanischen Medienberichten, die sich auf einen Regierungsvertreter berufen.

Moskau hatte das Papier, das in seiner Ursprungsfassung erhebliche Zugeständnisse von der Ukraine forderte, als mögliche Grundlage für Verhandlungen bezeichnet, zugleich aber vor größeren Aufweichungen zugunsten Kiews gewarnt.

