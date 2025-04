US-Vizepräsident Vance in Rom (Kenny Holston/Pool The New York Times/AP/dpa )

Die italienische Regierungschefin hatte kürzlich in einem Interview gesagt, sie stimme mit Vances Auffassung überein, dass in Europa sowohl die Meinungsfreiheit als auch die Demokratie auf dem Rückzug seien. Am Ostersonntag will Vance, der erst als Erwachsener zum katholischen Glauben übertrat, die Ostermesse im Petersdom besuchen.

Handelskonflikt: Meloni nach Treffen mit Trump optimistisch

Die italienische Ministerpräsidentin Meloni äußerte sich optimistisch, dass der Zollstreit mit den USA beigelegt werden könne. Sie halte die Vereinigten Staaten für einen zuverlässigen Partner, sagte sie bei einem Treffen mit Präsident Trump im Weißen Haus in Washington.

Die italienische Ministerpräsidentin war die erste Europäerin, die dem US-Präsidenten seit der Verhängung der US-Zölle einen Besuch abgestattet hat. Trump sagte danach, er sei zu 100 Prozent überzeugt, dass es eine Einigung mit der Europäischen Union in Handelsfragen geben werde.

Meloni kündigt Besuch Trumps in Rom an

Meloni kündigte einen Gegenbesuch Trumps in Rom in naher Zukunft an. Bei dieser Gelegenheit werde er auch die Möglichkeit einer Begegnung mit EU-Vertretern in Betracht ziehen, sagte Meloni. Bislang hat Trump noch nicht in ein Treffen etwa mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen eingewilligt.

Meloni steht Trump nahe, hatte die Zölle für die EU-Länder aber kritisiert. Ihr Besuch in der US-Hauptstadt wurde als Versuch gewertet, den Dialog zu erleichtern und ihre guten Beziehungen zu nutzen. Trump nannte Meloni einen ganz besonderen Menschen und eine Freundin.

