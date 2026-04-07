Wahlkampfhilfe

Vance will am Abend bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Orban in einem Budapester Sportzentrum eine Rede halten. Thema ist nach Angaben des Weißen Hauses die Partnerschaft der Vereinigten Staaten mit Ungarn. Vor dem gemeinsamen Wahlkampfauftritt wollen Vance und Orban bilaterale Gespräche führen und eine Pressekonferenz geben.
Laut Umfragen könnte Orbans Fides-Partei die Wahl am kommenden Sonntag verlieren. Der rechtspopulistische Regierungschef pflegt seit langem gute Beziehungen zu US-Präsident Trump.
Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.