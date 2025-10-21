Nahost
US-Vizepräsident Vance in Tel Aviv eingetroffen

Der amerikanische Vizepräsident Vance ist nach Tel Aviv gereist, um die Lage im Gazastreifen zu erörtern.

    Vance im dunklen Jackett und mit roter Krawatte geht an auf dem Boden stehenden Flaggen Israels und der USA vorbei. Hinter ihm ein Security-Mann mit schwarzer Atemmaske.
    US-Vize-Präsident Vance bein der Ankunft in Israel. (AP / Nathan Howard)
    Er wurde am Vormittag auf dem internationalen Flughafen vom
    stellvertretenden israelischen Regierungschef Levin empfangen.
    Zuletzt war das von den USA vorangetriebene Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der Hamas zeitweise brüchig gewesen. Ein Thema der Gespräche, die Vance unter anderem mit Premierminister Netanjahu führen wird, ist die geplante Entwaffnung der Hamas. Im Mittelpunkt stehen zudem der vorgesehene vollständige Abzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen sowie die politische Zukunft des Palästinensergebiets. Vance wird voraussichtlich bis Donnerstag in der Region bleiben.
    Diese Nachricht wurde am 21.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.