US-Vize-Präsident Vance bein der Ankunft in Israel. (AP / Nathan Howard)

Er wurde am Vormittag auf dem internationalen Flughafen vom

stellvertretenden israelischen Regierungschef Levin empfangen.

Zuletzt war das von den USA vorangetriebene Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der Hamas zeitweise brüchig gewesen. Ein Thema der Gespräche, die Vance unter anderem mit Premierminister Netanjahu führen wird, ist die geplante Entwaffnung der Hamas. Im Mittelpunkt stehen zudem der vorgesehene vollständige Abzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen sowie die politische Zukunft des Palästinensergebiets. Vance wird voraussichtlich bis Donnerstag in der Region bleiben.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.