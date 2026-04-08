Wahlkampf in Ungarn

US-Vizepräsident J.D. Vance (rechts) hat bei einer Wahlkampfveranstaltung in Budapest vor Einflussnahme von außen gewarnt und zur Wiederwahl von Premierminister Viktor Orban aufgerufen (Jonathan Ernst / Pool Reuters / AP / d / Jonathan Ernst)

In einer Rede vor tausenden Orban-Anhängern sagte Vance in Anspielung auf den Ukraine-Krieg und die Flüchtlingskrise von 2015, dass Orban stets das Wohl seines Landes an erste Stelle gestellt habe. Zudem monierte der US-Vizepräsident eine Einflussnahme von außen auf die Wahl in Ungarn und rief das Publikum dazu auf, Widerstand gegen EU-Bürokraten zu leisten, für westliche Zivilisation einzustehen und für Orban zu stimmen. Oppositionsführer Magyar kritisierte, auch Vance mische sich auf diese Weise in den ungarischen Wahlkampf ein. Seine liberalkonservative Partei Tisza liegt in Umfragen derzeit in Führung.

Bei der Wahl am Sonntag könnte Orbans Fidesz-Partei nach 16 Jahren die Macht verlieren.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.