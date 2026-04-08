Unterstützung für Orban

US-Vizepräsident Vance ruft zur Wiederwahl von Ungarns Premier Orban auf

US-Vizepräsident Vance hat bei mehreren Auftritten in der ungarischen Hauptstadt Budapest zur Wiederwahl von Ministerpräsident Orban aufgerufen. Bei einer Rede in einem Sportzentrum vor tausenden Orban-Anhängern sagte Vance in Anspielung auf die Flüchtlingskrise von 2015 sowie auf den Krieg in der Ukraine, dass Orban stets das Wohl seines Landes an erste Stelle gestellt habe.