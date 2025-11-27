Nach Schüssen auf Nationalgardisten

US-Vizepräsident JD Vance. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Julia Demaree Nikhinson)

Vizepräsident Vance schrieb im Online-Dienst X , zuerst werde man den Schützen vor Gericht bringen. Anschließend müsse man die Anstrengungen verdoppeln, um Menschen ohne Aufenthaltsrecht abzuschieben.

Präsident Trump sprach von einem Akt des Terrors. Er hatte zuvor Untersuchungen zu afghanischen Staatsbürgern gefordert, die unter seinem Amtsvorgänger Biden ins Land gekommen waren. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich nach Behördenangaben um einen Afghanen, der für den US-Geheimdienst CIA tätig war. Er wurde 2021 im Rahmen eines Regierungsprogramms aufgenommen.

Bei dem Angriff in Washington waren gestern zwei Nationalgardisten lebensgefährlich verletzt worden. Das Tatmotiv ist noch unklar. 500 weitere Nationalgardisten wurden mittlerweile nach Washington beordert. Der Einsatz der Nationalgarde in der Hauptstadt ist schon länger umstritten und Gegenstand juristischer Auseinandersetzungen.

