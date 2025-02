Konferenz in Paris

US-Vizepräsident JD Vance (m.)Frankreichs Außenminister Jean-Noel Barrot (l.) und die französische Staatssekretärin für Künstliche Intelligenz, Clara Chappaz, auf der Konferenz. (Thomas Padilla/AP/dpa)

Die USA seien in der Branche weltweit führend, und die neue Regierung wolle, dass das auch so bleibe, betonte Vance. In den vergangenen Wochen hatte das chinesische KI-Programm Deepseek für weltweites Aufsehen gesorgt, weil es qualitativ mit US-Produkten wie ChatGPT mithalten kann - für einen Bruchteil der Kosten und Ressourcen.

Von der Leyen stellt mehr Geld in Aussicht

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen stellte auf der Konferenz Grundzüge einer europäischen Strategie vor. Sie sagte, KI werde die Gesundheitsversorgung verbessern, Forschung und Innovation vorantreiben und die Wettbewerbsfähigkeit steigern. Sie kündigte an, dass die sogenannte InvestAI-Initiative der EU um 50 Milliarden Euro aufgestockt werde. Konkret solle es etwa einen neuen europäischen Fonds in Höhe von 20 Milliarden Euro für KI-Gigafabriken geben. Diese Fabriken sollen beispielsweise KI-Modelle trainieren und die dafür nötige Infrastruktur bereitstellen. Die geförderten Fabriken sind nach Angaben der EU-Kommission die weltweit größte öffentlich-private Partnerschaft für die Entwicklung vertrauenswürdiger KI.

Auf der Pariser Konferenz geht es seit gestern um Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz. Ziel ist, Investitionen in KI in Höhe von insgesamt 200 Milliarden Euro zu mobilisieren.

