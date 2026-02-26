Verhandlungen in Genf

US-Vizepräsident JD Vance (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Julia Demaree Nikhinson)

Die Führung in Teheran bestreitet seit langem, nach Atomwaffen zu streben und behauptet, die Atomkraft nur zivil nutzen zu wollen. Vance sagte vor Journalisten, das Prinzip sei sehr einfach: Der Iran dürfe keine Atomwaffen haben.

In Genf in der Schweiz beraten die US-Gesandten Witkoff und Kushner heute erneut mit einer ​iranischen Delegation unter Leitung von Außenminister Araghtschi. Die Verhandlungen werden indirekt über den Oman als Vermittler geführt.

US-Präsident Trump hat wiederholt ‌erklärt, die Luftangriffe im Sommer hätten die iranischen Atomanlagen zerstört. Er werde nicht zulassen, dass Teheran das Programm wieder aufnehme. Trump droht dem Iran mit einem militärischen Eingreifen. Der Iran hat für diesen Fall Gegenschläge angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.