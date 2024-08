US-Vizepräsidentin Kamala Harris: Plädoyer für Unabhängigkeit der Fed (Getty Images / Chip Somodevilla)

Sie würde sich niemals in Entscheidungen der Fed einmischen, falls sie die Präsidentschaftswahlen am 5. November gewinnen sollte, sagte die Demokratin vor Reportern in Phoenix im Bundesstaat Arizona. Die Unabhängigkeit der Zentralbank sei von entscheidender Bedeutung für die Wirtschaftspolitik des Landes. Damit distanzierte sich Harris von der Meinung des republikanischen Kandidaten Trump. Dieser hatte erklärt, US-Präsidenten sollten ein Mitspracherecht bei Entscheidungen der amerikanischen Notenbank haben.

