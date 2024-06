Abkühlung tut Not: Ein Kurier in New York erfrischt sich an einem Springbrunnen (AFP/Yuki Iwamura)

In Phoenix im Bundesstaat Arizona wurden auch in der vergangenen Nacht noch deutlich über 30 Grad Celsius gemessen. Tagsüber werden mehr als 40 Grad erwartet. Eine Warnung vor extremer Hitze gilt auch in Teilen von Indiana und Ohio. Im Staat Michigan waren zeitweise rund 75.000 Haushalte ohne Strom, nachdem ein Sturm die Leitungen unterbrochen hatte. Auch dort sollen die Extremtemperaturen noch anhalten. Der Nationale Wetterdienst rechnet damit, dass sich die Hitzewelle weiter Richtung Atlantik verschieben wird.

Im vergangenen Jahr erlebten die USA so viele Hitzewellen wie noch nie seit 1936. Wissenschaftler sehen im menschengemachten Klimawandel den Grund für die häufigen Extremwetterereignisse.f

Diese Nachricht wurde am 22.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.