"CNBC DACH"

CNBC will ein deutschsprachiges Programm anbieten. (picture alliance / NurPhoto / Jaque Silva)

Dieses solle Anfang kommenden Jahres starten, berichten mehrere Medien mit Verweis auf den CNBC-Mutterkonzern Versant. Geplant ist demnach ein Wirtschaftsnachrichtendienst für Deutschland, Österreich und die Schweiz mit Inhalten im Fernsehen, auf digitalen Portalen, bei Live-Veranstaltungen und in Printmedien. Die redaktionelle Arbeit soll von Frankfurt, Zürich und Wien aus gesteuert werden. Büros sind auch in Berlin und München geplant.

Umgesetzt werden soll das Projekt in einem Gemeinschaftsunternehmen. Daran beteiligt sind den Angaben zufolge mehrere Unternehmer und Investoren aus dem deutschsprachigen Raum.

