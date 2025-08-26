Machtkampf

Fed-Gouverneurin Lisa Cook (Jeff Kowalsky/ZUMA Press Wire/dpa)

Trump hatte die Anordnung zum Rücktritt damit begründet, dass Cook in Hypothekenverträgen falsche Angaben gemacht habe. Sie selbst bestreitet die Vorwürfe.

Ein Präsident kann per Gesetz Zentralbank-Gouverneure nur entlassen, wenn es hinreichende Gründe gibt. Cooks Amtszeit läuft nach Fed-Angaben eigentlich bis zum 31. Januar 2038. Vor ihrer Berufung war die Ökonomin unter anderem als Professorin für Wirtschaftswissenschaften und Internationale Beziehungen an der Michigan State Universität tätig.

Langer Streit über Leitzinsen

Trump pocht seit Monaten auf eine Senkung des Leitzinses und hat auch Notenbankchef Powell mehrfach mit Entlassung gedroht. Laut einem Urteil des Obersten Gerichtshofs darf der Präsident Vertreter der unabhängigen Fed nur entlassen, wenn ein schwerwiegendes Fehlverhalten vorliegt.

Weitere Informationen

Diese Nachricht wurde am 26.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.