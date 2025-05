Weltwirtschaft

US-Zölle auf Autoteile sind in Kraft

In den USA sind Zölle auf bestimmte Autoteile in Kraft getreten. Es gilt ein Aufschlag von 25 Prozent. Erleichterungen gibt es für Hersteller, die ihre Fahrzeuge in den USA endmontieren. Sie können sich einen Teil der Zölle rückerstatten lassen.