Dabei seien in der vergangenen Nacht an drei Standorten Gebäude zerstört und mutmaßlich auch einige Mitglieder der pro-iranischen Hisbollah-Miliz getötet worden, teilte das US-Zentralkommando mit. Sollte es weitere Angriffe auf US-Soldaten in der Region geben, würden weitere Reaktionen folgen.

Bei der Drohnenattacke auf den US-Luftwaffenstützpunkt Erbil im Norden des Irak waren gestern drei US-Soldaten verletzt worden, einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr. Die pro-iranische Hisbollah-Miliz liefert sich seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober immer wieder Gefechte mit amerikanischen Truppen im Irak. Dessen Regierung verurteilte in einer ersten Stellungnahme die amerikanischen Vergeltungsschläge.

