Bericht von Aktivisten

Das US-Militär zieht Truppen aus Syrien zurück (Archivbild). (imago images / snapshot / B. Shamlo)

Das meldete die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Danach verließ heute früh ein Militärkonvoi bestehend aus mehr als einhundert Fahrzeugen die Basis Kasrak in der nordöstlichen Provinz Hassaka in Richtung irakischer Grenze. Es sei der zweite Konvoi dieser Art innerhalb weniger Tage, hieß es. Unklar sei, ob es sich um einen vollständigen oder teilweisen Abzug handele. Die zuständige Regionaldirektion des US-Militärs äußerte sich bislang nicht.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.