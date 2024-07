Nahost-Konflikt

In einer Resolution stimmte die Knesset gegen die Schaffung eines palästinensischen Staates. (picture alliance/dpa/Christophe Gateau)

Die USA würden weiterhin alles tun, um eine Zweistaatenlösung zu erreichen, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, Kirby, in Washington. Das israelische Parlament hatte die Resolution verabschiedet, die jedoch lediglich symbolische Bedeutung hat. Sie wurde von einem rechten Oppositionsabgeordneten eingereicht und mit 68 zu 9 Stimmen angenommen. Das Votum erfolgte vor einem geplanten Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu in den USA in der nächsten Woche, bei dem er auch vor dem US-Kongress sprechen soll. Auch ein Treffen mit US-Präsident Biden ist geplant.

