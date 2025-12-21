Medienberichte

Archivbild des ersten beschlagnahmten Tankers. Die Aufnahme stammt von US-Justizministerin Bondi. (picture alliance / Associated Press / Uncredited)

Reuters und Bloomberg melden übereinstimmend, dass das Schiff in internationalen Gewässern geentert worden sei. Die USA haben damit inzwischen drei Öltanker vor Venezuela beschlagnahmt. Heimatschutzministerin Noem gab als Grund an, dass mit Sanktionen belegtes Erdöl transportiert werde.

Die venezolanische Regierung bezeichnete das Vorgehen der USA als Diebstahl und Entführung. US-Präsident Trump hatte zuvor eine Blockade sämtlicher Tanker mit Öl aus Venezuela angekündigt. Viele Schiffe warten inzwischen im venezolanischen Seegebiet, um eine Beschlagnahmung in internationalen Gewässern zu vermeiden.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.