Das teilte Heimatschutzministerin Noem mit. Der Einsatz erfolgte wenige Tage, nachdem Präsident Trump eine Blockade sämtlicher Tanker mit Öl aus Venezuela angekündigt hatte. Viele Schiffe warten inzwischen im venezolanischen Seegebiet, um eine Beschlagnahmung in internationale Gewässer zu vermeiden. Bereits am 10. Dezember hatten US-Behörden einen Öltanker in der Region beschlagnahmt.
Trump behauptet, Venezuela habe den USA Vermögen gestohlen. Er bezieht sich damit auf die Zeit Anfang der 2000er Jahre. Damals hatte das südamerikanische Land Ölfelder verstaatlicht - wovon auch amerikanische Unternehmen betroffen waren. Venezuelas Staatschef Maduro hält Trump vor, einen Regimewechsel in seinem Land erzwingen zu wollen.
Diese Nachricht wurde am 21.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.