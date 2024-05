Krieg im Nahen Osten

Die zwischenzeitlich abgefangenen Hilfslieferungen waren über den neugeöffneten Grenzübergang Erez in den nördlichen Gazastreifen gebracht worden. (Ohad Zwigenberg / AP / dpa / Ohad Zwigenberg)

Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte in Washington, die Lieferung sei von Jordanien aus über den neu geöffneten Grenzübergang Erez in das Küstengebiet gelangt. Dort sei sie zunächst von einer Hilfsorganisation in Empfang genommen, dann aber von der Hamas umgeleitet worden. Miller betonte, nach seinem Verständnis seien die Güter inzwischen wieder an die humanitäre Organisation zurückgegeben worden. Dennoch handele es sich um einen "inakzeptablen Akt". Er warnte die Terrororganisation, Hilfslieferungen für die palästinensische Zivilbevölkerung in Gaza durch solche Aktionen zu gefährden.

Die Menschen im Gazastreifen sind dringend auf die Lieferung von Nahrungsmitteln und Medikamenten angewiesen.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.