US-Außenminister Rubio (Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa)

Außenminister Rubio warf Teheran vor, seit Jahrzehnten unschuldige Ausländer – darunter US-Amerikaner – als politisches Druckmittel festzuhalten. Diese abscheuliche Praxis der politischen Geiselnahme müsse beendet werden. Rubio forderte die sofortige Freilassung aller aus Sicht der USA zu Unrecht Inhaftierten. Sollte der Iran sein Vorgehen nicht ändern, könnten weitere Maßnahmen folgen.

Mit der Einstufung erhöht Washington den politischen Druck auf die iranische Führung – auch vor dem Hintergrund der Verhandlungen über das iranische Atomprogramm. Der Schritt erfolgte auf der Grundlage eines neuen US-Gesetzes gegen unrechtmäßige Inhaftierungen im Ausland.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.