US-Verteidigungsminister Pete Hegseth schickt einen Flugzeugträger nach Lateinamerika (Archivbild). (AP / Omar Havana)

Ein Pentagon-Sprecher erklärte, dass Schiff solle im Kampf gegen den Drogenschmuggel in der Region eingesetzt werden. Der Schritt stellt eine Eskalation der ohnehin angespannten Situation zwischen den USA und lateinamerikanischen Ländern wie Venezuela und Kolumbien dar. In den vergangenen Wochen hatte das US-Militär mehrfach angeblich mit Drogen beladene Boote in der Karibik und im Pazifik angegriffen. Zahlreiche Menschen wurden dabei getötet. Das Vorgehen wurde international kritisiert, auch weil die Regierung von US-Präsident Trump keine rechtliche Grundlage für ihr Handeln nannte. Die Vereinten Nationen riefen die USA zur Zurückhaltung auf.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.