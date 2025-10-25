Lateinamerika

Verteidigungsminister Hegseth entsandte einen Flugzeugträger in die Region. Ein Pentagon-Sprecher erklärte, es gehe um die Bekämpfung des Drogenhandels und die Zerschlagung internationaler krimineller Organisationen. US-Präsident Trump wirft dem venezolanischen Staatschef Maduro vor, Drogenbanden zu kontrollieren. Gegen den kolumbianischen Präsidenten Petro, dessen Familie sowie Innenminister Benedetti verhängte Washington Sanktionen. Auch ihnen werfen die USA Verstrickung in Drogenhandel vor.
In den vergangenen Wochen hatte das US-Militär mehrfach Boote angegriffen, die dem Drogenschmuggel gedient haben sollen. Dabei wurden dutzende Menschen getötet.
Diese Nachricht wurde am 25.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.