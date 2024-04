Die USA beenden ihr Engagement im Niger (IMAGO / Anka Agency International)

Nach übereinstimmenden Medienberichten traf der stellvertretende US-Außenminister Campbell mit der Führung in Niamey eine entsprechende Vereinbarung. In den kommenden Tagen sollten organisatorische Details erörtert werden. Die Vereinigten Staaten haben auf zwei Militärbasen im Niger rund 1.000 Soldaten stationiert. Seit 2018 wurde der Stützpunkt unter anderem zur Bekämpfung der Terrormiliz IS genutzt. Der Niger war ein wichtiger Sicherheitspartner der USA und Frankreichs. Im vergangenen Jahr hatte Nigers Armee durch einen Staatsstreich die Macht ergriffen. In der Folge wurden die Abkommen mit den einstigen Verbündeten beendet.

