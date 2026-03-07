Das US-Finanzministerium veröffentlichte eine entsprechende Lizenz, die Transaktionen mit der staatlichen venezolanischen Minengesellschaft Minerven erlaubt, sofern die Verträge dem US-Recht unterliegen. Personen oder Firmen aus Russland, dem Iran, Nordkorea und Kuba bleiben davon ausgeschlossen.
Der Schritt erfolgte einen Tag nach dem Besuch von US-Innenminister Burgum bei Venezuelas Interimspräsidentin Rodriguez. Er wurde dabei von Vertretern mehrerer US-Bergbaufirmen begleitet. Burgum erklärte, er gehe davon aus, dass ein geplantes neues Bergbaugesetz in Venezuela Chancen für US-Unternehmen schaffen werde. Interimspräsidentin Rodriguez will die Förderung der umfangreichen Goldvorkommen des Landes nach dem Vorbild der jüngsten Reform im Ölsektor auch für privates Kapital aus dem Ausland öffnen.
Diese Nachricht wurde am 07.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.