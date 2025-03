Steve Witkoff (AFP / PATRICK T. FALLON)

Es könne in Riad oder Dschidda stattfinden, erklärte Witkoff. Die Idee dabei sei, einen Rahmen für ein Friedensabkommen und einen ersten Waffenstillstand festzulegen. Details würden noch abgestimmt. Witkoff äußerte sich positiv über den Brief, den der ukrainische Präsident Selenskyj an US-Präsident Trump geschrieben hatte. Trump hatte in dem Zusammenhang davon gesprochen, die Ukraine sei zu Friedensverhandlungen bereit.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.