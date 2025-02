Das Pentagon in Washington, USA (AP / Patrick Semansky)

Das Verteidigungsministerium in Washington teilte mit, der Einsatz sei gemeinsam mit der somalischen Regierung koordiniert worden. Es seien "zahlreiche IS-Kämpfer" getötet worden. Eine genaue Zahl nannte das Pentagon nicht.

US-Präsident Trump schrieb in seiner Internet-Plattform "Truth Social" von zerstörten Höhlen der Terroristen. Er kritisierte zudem seinen Vorgänger Biden, der in dieser Angelegenheit zu zögerlich gewesen sei. Biden hatte im Mai vergangenen Jahres IS-Ziele in Somalia unter Beschuss nehmen lassen.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.