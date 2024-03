In der Hauptstadt von Haiti Port-au-Prince sind die Bewohner der Gewalt der Banden schutzlos ausgesetzt. (Symbolbild) (picture alliance / Anadolu / Guerinault Louis)

Rund 30 Menschen kamen offiziellen Angaben zufolge in Miami an. Weil der Flughafen in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince nach Angriffen von Banden weiter gesperrt ist, startete das Flugzeug von Cap-Haïtien im Norden des Landes.

In Haiti eskaliert seit Wochen die Bandengewalt. Bewaffnete griffen etwa Polizeistationen an und befreiten Tausende Häftlinge aus den Gefängnissen. Am Wochenende berichteten Hilfsorganisationen von weiteren Plünderungen.

Nach dem Rücktritt von Interims-Premier Henry gibt es in dem karibischen Staat eine Regierungskrise.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.