Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Der staatliche Energieversorger Tennessee Valley Authority und das Privatunternehmen Holtec sollen jeweils bis zu 400 Millionen Dollar erhalten. Die Regierung von Präsident Trump und die Atomindustrie sehen in dem Konzept eine Möglichkeit, den wachsenden Strombedarf zu decken. Durch Künstliche Intelligenz, das Schürfen von Kryptowährungen sowie durch Elektrofahrzeuge steigt der Stromverbrauch zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten wieder.

Befürworter der kleinen modularen Reaktoren argumentieren mit einer preisgünstigen industriellen Produktion. Noch gibt es aber keine Fabrik, die so etwas baut. Es gibt auch kein Endlager für den langlebigen radioaktiven Abfall.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.