Es gibt viele Tote nach einem israelischem Angriff auf Beit Lahia. (picture alliance/Anadolu/Khalil Ramzi Alkahlut)

Der Sprecher des Außenministeriums in Washington, Miller, sprach von einem "entsetzlichen Ereignis" und verwies auf Berichte, nach denen viele Kinder unter den Toten seien. Führende Mitarbeiter der US-Regierung hätten sich an Israel gewandt, um Genaueres zu erfahren. Bei dem Luftangriff in der Stadt Beit Lahia sollen nach palästinensischen Angaben mindestens 93 Menschen getötet worden sein.

Im Libanon weitete die israelische Armee ihren Kampf gegen die militant-islamistische Hisbollah-Miliz aus. Laut libanesischen Medien drangen im Süden des Landes israelische Panzer mehrere Kilometer weit auf libanesisches Gebiet vor. Es soll sich dabei um den weitesten Vorstoß seit Beginn des Bodeneinsatzes Ende September handeln. Bei Luftangriffen auf Stellungen der Hisbollah im Osten des Landes sind laut libanesischem Gesundheitsministerium innerhalb von 24 Stunden mindestens 60 Menschen getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.