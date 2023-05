Menschenrechte

Der Machthaber von Belarus, Lukaschenko (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Alexei Nikolsky / Kremlin Pool)

Die Frauen und Männer seien verhaftet und eingekerkert worden, weil sie für ihre Rechte eingestanden seien, gegen Wahlfälschung protestiert oder sich dem Krieg Russlands gegen die Ukraine widersetzt hätten, erklärte das Außenministerium in Washington. Viele Prozesse fänden hinter verschlossenen Türen statt.

Die Behörden in Belarus seien dazu übergegangen, den Gefangenen jeglichen Kontakt zur Außenwelt abzuschneiden, hieß es in der Mitteilung weiter. In vielen Fällen wüssten Angehörige und Anwälte nicht einmal, wo sie festgehalten würden.

