Wie der US-Sondergesandte Witkoff mitteilte, gehörten dazu der Beginn des Wiederaufbaus, die Einsetzung einer Übergangsregierung und eine vollständige Entmilitarisierung. Er forderte die islamistische Hamas dazu auf, ihren Verpflichtungen vollständig nachzukommen und einer Entwaffnung zuzustimmen. Zudem müsse sie die letzte tote Geisel an Israel zurückgeben. Andernfalls habe dies schwerwiegende Konsequenzen, warnte Witkoff.

Zuvor wurden die Mitglieder einer Übergangsregierung aus palästinensischen Technokraten bekanntgegeben. Nach Angaben der ägyptischen Regierung haben sich die Hamas und die palästinensische Autonomiebehörde auf die Zusammensetzung des Gremiums geeinigt und ihre Unterstützung zugesagt.

Das Komitee soll den in weiten Teilen zerstörten Gazastreifen vorübergehend verwalten und die Grundversorgung in dem Palästinensergebiet organisieren.

Der von US-Präsident Trump vorgestellte Friedensplan hatte den Gaza-Krieg zwischen Israel und der Hamas im vergangenen Oktober beendet.

