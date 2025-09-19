Das Logo des Pentagon (SAUL LOEB / AFP)

Die Behörde für Verteidigungszusammenarbeit erklärte, der Verkauf der Raketen werde sowohl die Sicherheit Polens als auch die der Vereinigten Staaten verbessern. Warschau sei eine treibende Kraft für politische und wirtschaftliche Stabilität in Europa.

Vor dem Hintergrund der Bedrohung durch Russland hat Polen in den vergangenen Jahren mehrere Rüstungsverträge unterzeichnet, vor allem mit den USA und Südkorea. Das Land investiert 4,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung und damit mehr als jedes andere NATO-Land.

