Verteidigung
USA genehmigen Verkauf von Panzerabwehrraketen an Polen

Die US-Regierung hat den Verkauf von Panzerabwehrraketen im Wert von umgerechnet rund 662 Millionen Euro an Polen genehmigt.

    Zu sehen auf dem Bildausschnitt ist das Pentagon-Logo und eine US-amerikanische Flagge
    Das Logo des Pentagon (SAUL LOEB / AFP)
    Die Behörde für Verteidigungszusammenarbeit erklärte, der Verkauf der Raketen werde sowohl die Sicherheit Polens als auch die der Vereinigten Staaten verbessern. Warschau sei eine treibende Kraft für politische und wirtschaftliche Stabilität in Europa.
    Vor dem Hintergrund der Bedrohung durch Russland hat Polen in den vergangenen Jahren mehrere Rüstungsverträge unterzeichnet, vor allem mit den USA und Südkorea. Das Land investiert 4,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung und damit mehr als jedes andere NATO-Land.
