Naher Osten

Die USA greifen erneut den Iran an. Aufgenommen am (13.07.26) (AFP / -)

In einer Mitteilung des Regionalkommandos Centcom hieß es, man wolle die iranischen Fähigkeiten für Angriffe auf die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus schwächen. Bereits in den vergangenen Tagen hatte das US-Militär den Iran attackiert. Das islamistische Regime meldete mehr als 30 Todesopfer. Allein bei dem Beschuss der vergangenen Nacht habe es zudem mehr als 260 Verletzte gegeben, hieß es in Teheran. Die Angaben lassen sich nicht überprüfen. Der Iran führte am frühen Morgen weitere Gegenangriffe auf Ziele in Kuwait, Bahrain und Jordanien durch, wo sich US-Stützpunkte befinden.

Wie angekündigt nahmen die USA unterdessen die Seeblockade gegen iranische Häfen wieder auf.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.