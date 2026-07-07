Die Straße von Hormus gilt als eine der wichtigsten Handelsrouten für die Schifffahrt weltweit. (picture alliance / dpa / The Visible Earth)

Das zuständige US-Regionalkommando warf dem Iran einen Verstoß gegen das Waffenstillstandsabkommen vor. Es gehe darum, dem Land hohe Kosten aufzuerlegen. Iranische Staatsmedien meldeten Explosionen im Süden des Landes. Diese seien unter anderem in den Hafenstädten Sirik und Bandar Abbas sowie auf der Insel Keschm zu hören gewesen. Berichte über Opfer oder Schäden liegen derzeit nicht vor. Zuvor hatten die USA eine Lizenz für iranische Ölexporte widerrufen. Kurz nach Bekanntgabe des Widerrufs durch das US-Finanzministerium stiegen die Ölpreise um rund drei Prozent an.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.